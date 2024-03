Ha scommesso sul calcio cinquanta volte da agosto a ottobre 2023. È questa l’accusa con cui la Federcalcio inglese ha deferito il centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana Sandro Tonali. L’ex giocatore del Milan, quindi, è di nuovo nei guai. Tonali, si ricorderà, sta già scontando una squalifica di 10 mesi per aver effettuato scommesse su partite di calcio su piattaforme illecite in seguito a un’inchiesta condotta dalla Procura di Torino. L’ex calciatore di Brescia e Milan ha tempo fino al 5 aprile per rispondere delle accuse. Tonali “continua a rispettare le indagini pertinenti e mantiene il pieno sostegno del club”, ha fatto sapere il Newcastle in una nota.

Ma cosa rischia il centrocampista? Secondo l’accusa della Federcalcio inglese Tonali avrebbe violato la regola FA E8 che recita così nel suo passaggio principale: “Un partecipante non può scommettere, direttamente o indirettamente, né istruire, permettere, causare o abilitare alcuna persona a scommettere sul risultato, il progresso, la condotta o qualsiasi altro aspetto di un evento in connessione con una partita o competizione di calcio a cui il partecipante partecipa o ha partecipato a quella stagione; in cui il partecipante esercita un’influenza, diretta o indiretta; qualsiasi altra questione riguardante o correlata a qualsiasi club che partecipa a qualsiasi competizione del campionato”. Per l’ex rossonero, già condannato dalla giustizia sportiva italiana a 10 mesi a seguito del patteggiamento, c’è in Premier il precedente dell’attaccante del Brentford Ivan Toney che nel 2023 è stato squalificato per 8 mesi in quanto, per stessa ammissione del giocatore, aveva violato la regola in ben 262 occasioni.