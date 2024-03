Pasqua tempo di grandi mangiate: nelle domeniche bestiali poi, dove il panino con la mortazza è quasi più importante di un gol o di un rigore parato, la fame è tanta. E allora occhio alla materia prima: bisogna stare attenti a ciò che finisce sulle tavole ed è importante non equivocare il concetto di uovo di Pasqua, perché com’è noto gli equivoci sono uno degli ingredienti principali delle domeniche bestiali. E per chi detesta le feste in famiglia, i pranzi di ore, le zie che chiedono “Quando ti sposi?” c’è sempre la possibilità di darsi per dispersi…in caso contrario vanno accettate le conseguenze.

PAGLIA E FIENO

Un accostamento forse non troppo felice in periodo pasquale, ma fatto sta che per i tifosi dello Charleroi, dopo una stagione decisamente deludente dei belgi che culminerà nei playout, hanno paragonato i loro calciatori a delle capre. Infatti dopo l’ultima sconfitta, un 5 a 0 subito dal Gent, gli ultras hanno fatto trovare balle di fieno davanti ai cancelli del centro d’allenamento, con lo striscione “Buon appetito capre”. Ma non solo, anche negli spogliatoi e in altri ambienti c’era fieno e nel comunicato gli ultras dicevano: “Buon lavoro nel ripulire la vostra stalla”.

L’UOVO

Pasqua tempo di uova, come ha avuto modo di appurare anche il direttore di gara che ha arbitrato l’Armeno, seconda categoria Piemonte, squadra multata di 50 euro: “Per il comportamento dei propri sostenitori che al minuto 33 del secondo tempo di gioco, lanciavano un uovo in direzione dell’arbitro senza colpirlo”. Non si hanno notizie circa l’eventuale sorpresa presente nell’uovo e se sia stata gradita o meno dal direttore di gara.

ENGLISH BRRRREACKFAST

Una trasferta piena di novità per Dorival, ct del Brasile, quella appena trascorsa in Inghilterra. Quella positiva è che arrivano ulteriori conferme a riguardo di Endrick, che a 17 anni dimostra ancora una volta di essere un fenomeno, segnando il gol che ha permesso al Brasile di vincere contro l’Inghilterra. Quella negativa è che Dorival poteva perdersi il momento, a causa di una possibile intolleranza per la colazione inglese: tra uova, bacon e altro infatti il ct ha passato una brutta giornata a fare i conti con la gastroenterite… a Pasqua si terrà presumibilmente leggero.

IO ME NE ANDREI

E sì, c’è anche chi scappa, come l’arbitro che ha guidato una partita di Allievi Under 17 in provincia di Monza Brianza. Una gara che risale addirittura allo scorso settembre quella tra Ges Monza 1946 e Casati Arcore, con gli ospiti che avevano vinto per 3 a 2. Ma quella gara non era mai stata omologata e dunque andrà rigiocata. Il motivo è degno di Domeniche Bestiali del IV tipo: il rapporto di quella gara non è mai arrivato alla federazione, che a sua volta in tutti questi mesi ha tentato a più riprese di rintracciare l’arbitro della gara per chiedere lumi, inutilmente. La gara sarà rigiocata, quanto all’arbitro il mistero invece continua.

Immagine creata con l’ausilio dell’AI