Il post-finale dell’ultima edizione del Grande Fratello si è trasformato in un vero e proprio teatro di tensioni, in particolare per Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, quest’ultimo fratello di Greta e fidanzato di Monia La Ferrera, ex concorrente della casa più spiata d’Italia. Le scintille tra i due hanno raggiunto il culmine nelle ore immediatamente successive alla proclamazione della vincitrice Perla Vatiero, come si vede in questo video che mostra Josh Rossetti in preda alla furia. Nel filmato, Rossetti prende a calci e pugni una macchina nera, appartenente a Varrese, in un accesso di rabbia che sembra non risparmiare nessuno. Non solo: testimoni oculari hanno fatto sapere che l’uomo avrebbe spintonato anche la propria fidanzata, Monia La Ferrera, rischiando di farla cadere, e urlato contro chiunque tentasse di calmarlo.

Stefano Miele, presente sulla scena e visibilmente sconvolto dagli eventi, ha poi fornito su Instagram una diretta testimonianza degli avvenimenti, gettando luce sulle cause di un simile sfogo. Al centro della vicenda, una gelosia acuita da provocazioni legate a una relazione sentimentale intricata che lega i protagonisti: Monia La Ferrera, da poco fidanzata con Josh Rossetti, sembrerebbe essere stata l’innesco involontario della disputa, a causa di una precedente relazione con Massimiliano Varrese. Secondo quanto rivelato da Miele, il gesto scatenante sarebbe stato un applauso ironico di Varrese nei confronti della sua ex, interpretato da Josh come una provocazione inaccettabile, che ha fatto precipitare la situazione. “In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato,” ha raccontato Miele, aggiungendo però che “non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti”.

L’episodio ha sollevato un vespaio di reazioni tra fan del programma e pubblico più ampio, alimentando il dibattito sui limiti della gelosia e sulle modalità appropriate per gestire conflitti emotivi, soprattutto quando questi sfociano in atti di violenza simili. Molti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza di Monia La Ferrera e per le dinamiche potenzialmente tossiche delle relazioni amorose che si intrecciano con la vita sotto i riflettori.