Lautaro Martinez, centravanti e capitano dell’Inter, contro Alessandro Costacurta, opinionista Sky e bandiera del Milan. È la polemica calcistica che sta tenendo banco in questa sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali. Lautaro è volato in America per giocare con la sua Argentina, ma ha soprattutto risposto alle critiche ricevute per il suo rendimento con l’Albiceleste. In un’intervista a Tyc Sport, però, ha replicato anche alle parole che aveva pronunciato Costacurta dopo l’eliminazione dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League.

“Da Lautaro mi aspettavo di più, ma anche al Mondiale non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che in certe partite non riesca a emergere fino in fondo, io credo abbia tutte le possibilità di farlo”, le parole di Costacurta. Lautaro a distanza di giorno ha replicato: “Credo che Costacurta abbia detto che non avrei giocato bene partite importanti e non è vero“. Poi ha aggiunto: “Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club… quello non l’ha contato. Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma anche moltissime altre partite…”.

Insomma, Lautaro non vede l’ora di tornare alla sua Inter, dove ha la fascia di capitano al braccio e non viene messo in discussione. Anzi, tra poco settimane potrebbe alzare al cielo il trofeo che vale la seconda stella dei nerazzurri, il 20esimo scudetto: “All’Inter sto vivendo un momento molto bello e sono felice di fare la storia come successo ad altri argentini in passato. Lavorando giorno dopo giorno spero che continueremo questo cammino per regalare ai nostri tifosi una grande gioia“.