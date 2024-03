Gabriel Barbosa ha ricevuto una squalifica per due anni dal Tribunale Sportivo Antidoping. Sì, è proprio lui, quel Gabigol passato da meteora nell’Inter che poi si è costruito una carriera nel Flamengo. L’attaccante brasiliano è stata accusato di tentata frode durante un controllo antidoping, secondo l’articolo 122 del codice. La squalifica è retroattiva: scatta dall’8 aprile 2023 e quindi terrà Gabigol lontano dai campi da calcio fino ad aprile 2025.

Il caso che ha coinvolto Gabriel Barbosa riguarda un controllo antidoping effettuato nel centro sportivo del Flamengo: Gabigol si è presentato con diverse ore di ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra e non ha rispettato il processo previsto per il test. Infatti, l’attaccante ha pretese di effettuare da solo il prelievo di urine e ha riconsegnato ai controllori la provetta aperta. Secondo la tesi difensiva, invece, non ci sarebbe stata alcune violaziona delle norme. Il club di Gabigol, il Flamengo, ha infatti già annunciato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.