“Quello che sta succedendo con queste guerre è qualcosa di sconvolgente. Io sono sconvolto dal cinismo che è andato crescendo nelle società occidentali, noi continuiamo ad avere la presunzione di poter insegnare agli altri le regole democratiche poi scopro che mezzo milione di morti in ucraina e 32mila morti a gaza diventano quasi una notizia di cronaca”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’Assemblea regionale del Forum delle Famiglie, ha voluto dedicare parte del suo discorso ai conflitti in corso.

“C’è stato un atto di barbarie di Hamas è vero, va combattuto, ma se lo combattiamo con lo stesso metodo di Hamas non abbiamo più legittimità morale – ha proseguito dal palco – Siamo arrivati al punto che Netanyahu sta alimentando lui l’antisemitismo nel mondo”.

Avere questi morti, continua, “significa avere in ogni famiglia palestinese un ragazzo, un adolescente, che vivrà per tutta la sua vita con l’obiettivo di vendicare i suoi morti”. “La guerra è la barbarie, possibile che c’è un solo essere umano, Papa Francesco, che ha avuto il coraggio di dirlo?”.

“Oggi non ci sono le condizioni per fare accordi di pace, ma ci dovrebbe essere l’obbligo per tutti di cessare il fuoco. Fermiamoci, fermiamo il massacro”, ha concluso.