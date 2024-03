Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo per un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin. L’attrice e produttrice ha raccontato come sta affrontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato qualche mese fa. “È stata una diagnosi pesante”, ha esordito la Giorgi, “ma non ho metastasi e posso operarmi. Ho iniziato la chemioterapia per ridurre il tumore e renderlo operabile. Tra pochi giorni, il 26 marzo, mi sottoporrò all’intervento”, ha annunciato in collegamento da casa.

L’attrice ha ammesso di avere paura, ma ha anche detto di essere fiduciosa e determinata ad affrontare la malattia: “Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato“, ha detto con coraggio. “Sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita e adesso devo affrontare questo male. Quando sarò in sala d’ospedale mi affiderò ai medici che mi hanno detto che a due, tre mesi dall’operazione sarò come prima”.

Eleonora Giorgi può contare sul sostegno dei suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, entrambi presenti in studio a Verissimo: “Io soffro di più, ma la forza di mamma ci ha aiutato ad aiutarla“, ha detto a Silvia Toffanin Ciavarro. Quindi rivolgendosi alla madre: “Sei stata eccezionale, una forza della natura e di questo ti ringrazio perché se oggi siamo qui è anche per la sua forza”. E Andrea Rizzoli ha aggiunto: “Mia mamma è riuscita sempre a renderci sopportabile tutto, non ha mai mostrato i segni di cedimento. La convalescenza non sarà facile però è una questione di tempo, il corpo deve ritrovare il proprio equilibrio. C’è un percorso di sofferenza fisica, ma la sosterremo”.

Anche Massimo Ciavarro, ex compagno della Giorgi, le è stato vicino in questo momento difficile: “Massimo è un uomo che nel momento del bisogno c’è stato e ci sarà”, ha aggiunto Paolo Ciavarro. L’intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo è stata ricca di momenti di commozione: l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha sentito l’affetto del pubblico in studio. “Ho paura, ma mi affiderò ai medici”, ha concluso.