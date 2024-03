Nuova fiamma nella vita di Stefano De Martino. Smentite da una fonte a lui vicina le voci che, poco tempo fa, lo volevano in una tenera frequentazione con la stylist di Luce Showroom Luciana Montò, pare che, adesso, a conquistare il cuore del conduttore sia stata la modella ed ex gieffina Dayane Mello. A lanciare l’indiscrezione Gabriele Parpiglia durante il programma Password su RTL 102.5. “Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui insieme a questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”, ha dichiarato il giornalista.

Se la storia fosse confermata, non si tratterebbe di una prima volta. Già nel 2017, infatti, De Martino e Mello erano stati paparazzati insieme a Capri dal settimanale Chi. Nessuna relazione ufficiale, ma le foto pubblicate in quell’occasione ritraevano l’ex ballerino e giudice di Amici di guardare la modella con aria sognante. Poco dopo l’uscita del servizio, inoltre, la vippona aveva condiviso su Instagram un’immagine che la mostrava abbracciare il conduttore. Uno scatto poi prontamente cancellato. Adesso, sembra proprio che tra i due possa esserci del tenero. Alcuni giorni fa, Mello ha rivelato ai propri follower di frequentare una persona che conosce da un po’, preferendo non rivelarne l’identità.

Intanto, dal 1° aprile, De Martino tornerà nella prima serata di Rai 2 e in streaming su Rai Play al timone di Stasera tutto è Possibile. Ad annunciare una nuova stagione di sketch, allegria e divertimento con comici, attori e volti noti del mondo dello spettacolo, è stato lo stesso conduttore sui profili social dello show.