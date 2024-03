“Scandaloso sia sotto processo”. Parole di Elon Musk, che su X ha difeso Matteo Salvini parlando del processo Open Arms, in cui il leader leghista è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il blocco allo sbarco dei migranti salvati in mare dalla Ong spagnola nell’agosto del 2019.“Outrageous that he is on trial for enforcing the law!” (È scandaloso che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge, ndr), ha scritto in commento a un post di un’avvocata e opinionista olandese di destra, Eva Vlaardingerbroe, che difende quanto fatto dall’allora ministro dell’Interno. Un sostegno che ha spinto il leader della Lega a intervenire direttamente, ringraziando il noto imprenditore: “Ringrazio Elon Musk per il sostegno. Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto”.

Unlike a certain someone in power, @matteosalvinimi didn’t just *promise* a ‘naval blockade’ to stop mass migration, he actually did it – and is now on trial for it. People who are willing to pay the price & put their principles before politics is exactly what we need in Europe. pic.twitter.com/kIoDr2npqB — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) March 23, 2024

L’opinionista olandese Vlaardingerbroek nel suo post condivide una foto con il leader della Lega e ne elogia l’operato: “A differenza altri al potere, Matteo Salvini non si è limitato a ‘promettere’ un ‘blocco navale’ per fermare le migrazioni di massa, lo ha effettivamente fatto – e ora è sotto processo per questo. Persone disposte a pagare il prezzo e ad anteporre i propri principi alla politica sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Europa”. Post presto commentato di Musk, a cui Vlaardingerbroek risponde a sua volta: “Le persone che dicono la verità e stanno attuando un cambiamento sono continuamente attaccate dal sistema legale. L’opposizione vene criminalizzata. Tutto questo deve avere fine”.

Del resto i rapporti positivi tra Musk, Salvini e la destra italiana non sono una novità: basti a pensare a dicembre scorso, quando Musk è stato ospite a sorpresa di Atreju, ma anche al lungo colloquio a tutto campo tenutosi sempre a fine 2023 negli uffici del Mit con il vicepremier. A riportarlo era stato direttamente il ministero, sottolineando come Salvini e il miliardario sudafricano si fossero confrontati sul futuro dell’Europa, sugli investimenti tecnologici e sulle prospettive di crescita dell’Italia. Ma anche su nucleare, Ponte sullo Stretto, internet ultrarapido, burocrazia, intelligenza artificiale, giovani. Colloquio concluso – oltre che con alcuni doni di Salvini a Musk, tra cui una campana artigianale del Molise, una bottiglia di vino rosso piemontese e una sciarpa del Milan – con la promessa di riaggiornarsi, anche perché, a loro dire, “il 2024 sarà un anno interessante e di grandi cambiamenti”.