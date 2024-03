Davanti ad una platea di 6.000 studenti lombardi, il pianista e compositore Giovanni Allevi ha condiviso la sua intensa esperienza di lotta contro il cancro, raccontando un momento di pura gioia che ha segnato una svolta nella sua battaglia contro il mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato. Celebrando la Giornata Internazionale della Felicità ad un evento organizzato dalla Fondazione Felicità al Forum di Assago (Milano), Allevi ha descritto come “una botta di felicità” la notizia ricevuta dai suoi medici sull’incremento significativo dei suoi globuli bianchi, un indicatore cruciale della sua ripresa.

“Un giorno un medico è entrato nella mia stanza e mi ha detto: ‘Maestro hai 13 globuli bianchi’“, ha raccontato Allevi, svelando come quella semplice frase abbia rappresentato per lui un barlume di speranza vitale. “La bilancia, che fino a quel momento pendeva verso la mia morte, iniziava a pendere di nuovo verso la vita”. Quel momento, ha spiegato, lo ha reso “immensamente felice”, non per successi professionali o riconoscimenti superficiali, ma per il valore intrinseco della vita stessa. “Ragazzi, sono stato investito da una felicità allo stato puro, un treno di felicità mi era venuto addosso“, ha esclamato il maestro, ponendo l’accento sulla vera essenza della felicità: la gratitudine per il semplice fatto di essere vivo.