La performance della premier Giorgia Meloni con Angelo Bonelli dei Verdi alla Camera è diventata la fotonotizia della prima pagina del Wall Street Journal, con la presidente che si nasconde nella giacca grigia del suo tailleur durante il dibattito. Il titolo, “Don’t Look at Me With Your Disturbing Eyes”, cita in traduzione letterale la frase pronunciata da Bonelli che in quel momento stava parlando all’assemblea e si è rivolto alla premier proprio con quelle parole: “Non mi guardi con quegli occhi inquietanti!”.

A quel punto Meloni nasconde la faccia sotto la giacca, dopo aver reagito allargando le braccia, con un’espressione sarcastica e stupita. Con Giuseppe Conte che la incalza: “Ma è questa la vostra politica estera? Ma lei è il presidente del Consiglio o un capocomico? Gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale dove lei ci sta portando”. Un siparietto – fatto di smorfie, imitazioni, occhi sbarrati e così via – che Meloni ha più volte messo in pratica da quando guida il governo e parlava o si relazionava con l’opposizione.

E ora sembra aver colpito anche la stampa internazionale, probabilmente poco abituata a una gestualità così accentuata da parte di rappresentanti delle istituzioni. La scelta del Wall Street Journal è subito rimbalzata sui social con migliaia di commenti che sottolineano come certi comportamenti possano alla fine influire sulla credibilità internazionale del Paese.

Oggi è tornata sull’accaduto anche la stessa presidente del Consiglio: “Noto – ha scritto con sarcasmo sui social – lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, ‘non mi guardi con sguardo inquietante’, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con ‘sguardo inquietante’, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito“.