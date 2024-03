Edi Rama, come mostra il video, ha spintonato una giornalista, mettendole una mano in faccia, al termine di un punto stampa. La cronista, Ambrozia Meta, gli aveva posto una domanda su un investimento in Albania del genero di Donald Trump, Jared Kushner. Il premier albanese non si è scusato. La giornalista ha commentato l’accaduto dicendo che si è trattato di “un gesto basso e vergognoso, inaccettabile. Ma il premier, col suo fare offensivo, non mi intimidisce”.