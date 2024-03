“Continueremo a lavorare per costruire coalizioni competitive in grado di battere la destra. Il nostro avversario è la destra. A volte ci stanno tutti, a volte questo non accade, noi continueremo però a cercare di costruire coalizioni in grado di competere con coerenza e chiarezza contro le destre”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, commentando le parole di Giuseppe Conte contro Carlo Calenda durante una conferenza stampa. Il leader M5s, infatti, ha di fatto affermato che non intende allearsi con Azione perché l’obiettivo di Calenda è quello di distruggere il Movimento.

“Non smetteremo di parlare con nessuno, parleremo con tutte le forze alternative alla destra, a volte si riesce a stare tutti insieme, a volte no”, ha proseguito Schlein sottolineando di “non aver drammatizzato” neanche “in Sardegna quando non è stato possibile”.

“Continueremo a parlare con tutti quando possibile e soprattutto a porre questioni su cui speriamo di unire le forze”, come la battaglia per il congedo paritario, ha rimarcato ancora la segretaria Pd.