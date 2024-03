Sassi, bottiglie e pezzi di vetro contro vigili del fuoco e forze dell’ordine. Scene di guerriglia urbana a Palermo, dove dal primo pomeriggio si sono intensificate le tradizionali ‘vampe di San Giuseppe’, che già nei giorni scorsi hanno interessato la città. Dall’Albergheria alla Kalsa sono state date alle fiamme cataste di legna, vecchi mobili e persino elettrodomestici con denso colonne di fumo visibili in diversi quartieri della città. “Gli interventi sono stati svolti in continua sinergia con le forze dell’ordine: polizia, carabinieri e guardia di finanza – fanno sapere dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo -. Purtroppo, però, anche quest’anno come i precedenti si registrano aggressioni”. In via Carmelo Lazzaro a seguito di una sassaiola è stato danneggiato un mezzo, fortunatamente nessuno tra vigili del fuoco e forze dell’ordine è rimasto coinvolto. Lanci di bottiglie, pietre e pezzi di legno si sono registrate in diverse zone della città con gli agenti in assetto antisommossa.

video Instagram/Welcome to favelas