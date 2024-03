“Non sarà mai dimenticato”, ha scritto la Fiorentina comunicando la morte del suo direttore generale, Joe Barone. Aveva 57 anni, anzi ne avrebbe compiuti 58 domani, mercoledì 20 marzo. È mancato due giorni dopo il malore che lo ha colpito prima del match con l’Atalanta, anche se le sue condizioni erano parse gravissime fin dal suo arrivo in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. Tutto il mondo Viola piange il braccio destro di Rocco Commisso, il deus ex machina della squadra capace di arrivare fino alla finale di Conference League un anno fa. Messaggi di cordoglio arrivano dalla Lega Serie A e da tutte le squadre del massimo campionato italiano.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano”, scrive la Fiorentina nel suo comunicato. “Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili”, si legge ancora nel comunicato pubblicato sul sito. “Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”, conclude la nota della Fiorentina.

Dall’Inter al Milan, dal Verona al Torino, dalla Lazio alla Juventus: tutte le squadre di Serie A, ma non solo, hanno voluto tributare un ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina. Particolarmente sentito il messaggio di Aurelio De Laurentiis, con cui Barone aveva stretto un rapporto saldo e aveva fatto fronte in comune in diverse battaglie in Lega Calcio: “Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare”, ha scritto il presidente del Napoli su X.