Restano gravissime le condizioni di Joe Barone: il direttore generale della Fiorentina è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo il malore che lo ha colpito prima della partita contro l’Atalanta a Bergamo – rinviata a data da destinarsi – non ci sono stati miglioramenti nel quadro clinico di Barone, che resta molto critico. Il dg della Viola ha avuto “un arresto cardiaco extra ospedaliero”, spiega l’ultimo comunicato del club. Che sul proprio sito scrive: “Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo”. Infine il comunicato conclude: “La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento”.

I figli sono arrivati da New York

Barone ha accusato il malore mentre era nella sua stanza d’albergo al Winter Garden Hotel, dove la Fiorentina si apprestava a svolgere la riunione tecnica prima di partire per lo stadio. Dopo un primo trasferimento ai Riuniti di Bergamo, in elicottero è stato portato al San Raffaele di Milano. Qui ha passato la notte, con al suo fianco la moglie Camilla e al direttore sportivo Daniele Pradè. Questa mattina sono arrivati anche i 4 figli di Joe Barone, partiti immediatamente da New York dopo aver appreso la notizia.

Il mondo viola si stringe accanto a Barone

Oltre ai familiari, anche tutta la Fiorentina è rimasta al fianco del suo direttore generale. Oltre a Pradè, è presente al San Raffaele anche Giovanni Nigro, l’uomo che ha progettato e costruito il Viola Park, amico di Barone. Domenica in ospedale c’erano poi Nicolas Burdisso, il tecnico Vincenzo Italiano e una delegazione della squadra, con il capitano Cristiano Biraghi accompagnato da Milenkovic, Terracciano, Belotti e Mandragora. Al momento non è previsto invece l’arrivo in Italia del presidente Rocco Commisso.