Hanno fatto il giro del mondo le immagini della massiccia manifestazione che ieri si è tenuta a San Sebastian, nei Paesi Baschi, per chiedere lo “stop al genocidio a Gaza“. Centinaia di persone si sono sdraiate per terra per rappresentare la morte di migliaia di palestinesi, in un punto emblematico della città, vicino alle sculture di Eduardo Chillida note come ‘Peine del Vientò. Nell’aria hanno risuonato le sirene antiaeree che ogni anno ricordano il bombardamento di Guernica del 1937, durante la guerra civile spagnola. Accanto ai manifestanti è stata esposta un’immagine del celebre dipinto Guernica di Pablo Picasso. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo Kulturatik che riunisce esponenti della cultura basca. L’evento si è concluso con la lettura di un manifesto in basco e spagnolo da parte di alcune attrici che hanno invitato la popolazione a “non abituarsi” a quanto sta accadendo a Gaza.