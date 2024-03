“Prima della guerra Gaza era una grande prigione a cielo aperto, oggi è un grande cimitero a cielo aperto, anche per quello che riguarda il rispetto delle regole internazionali”. Lo ha detto l’alto rappresentante e capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell arrivando al consiglio. “Un cimitero per decine di migliaia di persone, e anche per molti dei più importanti principi del diritto umanitario”. “È arrivato il momento di fare qualcosa”, ha detto aggiungendo che spera che sia possibile arrivare all’accordo politico per sanzioni ad Hamas e ai coloni violenti in Cisgiordania.