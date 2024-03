“Mi faccia una domanda più intelligente, le risponderò”. L’apice del suo nervosismo dopo il pareggio contro il Genoa della Juventus, il tecnico Max Allegri lo ha raggiunto ai microfoni di Sky Sport. Era già teso, è bastata una domanda puntuale sul rendimento dei bianconeri negli ultimi due mesi – appena 7 punti nelle ultime 8 giornate – da parte del giornalista Gianfranco Teotino per far imbufalire Allegri: “Io faccio l’allenatore e non giudico il lavoro dei giornalisti. E così dovreste fare voi: non dovete capire, ma solo fare domande”. Il tecnico pronuncia una serie di frasi durissime: “Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista”, “Mi faccia una domanda più intelligente, le risponderò”, “Poi c’è chi capisce e chi no”.

????????️Il battibecco tra #Allegri e Sky sport pic.twitter.com/EqsMOXk5Ao — Juventus Top News (@JuventusTopNews) March 17, 2024

Allegri era già nervoso, tanto che al termine dell’intervista su Dazn se n’era andato dimenticandosi di leggere il messaggio contro il razzismo per la giornata indetta dalla Lega Serie A. Il botta e risposta a Sky però è stato molto duro, tanto da far intervenire il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che in un post su X ha difeso la sua redazione: “E ancora a proposito delle interviste… I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”.

Non si è fatto scappare l’occasione per commentare nemmeno Lele Adani, che aveva lasciato Sky proprio dopo una lite in diretta tv con Allegri. Tra i due – per usare un eufemismo – non corre buon sangue. L’ex calciatore prima ha pubblicato una foto con il suo motto “padre tempo” scritto in inglese. Poi, durante la Domenica Sportiva sulla Rai, è tornato sulla lite tra il tecnico bianconero e Teotino: “Dunque, un comunicatore si mette in mezzo e cerca di fare da tramite prendendo tutto quello che loro ci danno e filtrarlo e offrirlo a chi ci ascolta, chi fa sacrifici, chi paga abbonamenti o chi fa chilometri per vedere le partite allo stadio. In questo caso Teotino, come sempre, ha fatto benissimo”. Poi l’attacco ad Allegri e ad altri giornalisti: “Ovviamente vengono fatti fuori dai teatrini organizzati, perché quando c’è l’amico dell’amico che ti concede lo scherzo anche se arrivi una volta 18 punti dietro la prima, una volta a 17 e un’altra a 16, non approfondisce perché non ha rispetto della gente ma solo nei confronti di un rapporto da apportare nel tempo”, ha dichiarato Adani.