Rafael Nadal ha raggiunto gli ottavi di finale battendo in tre set (6-1, 6-7, 6-3) l’argentino Pedro Cachin. Il 22 volte campione Slam ha mostrato tenuta fisica e ottima reattività anche fuori dal match. Il campione spagnolo è stato infatti il più veloce nel chiedere e mandare soccorsi per una donna che sugli spalti aveva avuto un giramento di testa. Ecco come sono andate le cose.

Mentre sul campo della Caja Mágica si corre, si suda, si lotta, in tribuna succede qualcosa. Come riportato dal giornalista Pedro Fullana dell’emittente spagnola Cadena SER, una donna ha avuto un improvviso giramento di testa. Nadal, dal campo, è stato uno dei primi ad accorgersi di quanto stava accadendo al lato opposto della sedia dell’arbitro e si è fermato per pochi attimi per richiamare l’attenzione giudice di sedia e chiedere di mandare dei soccorsi.

Una mujer se ha mareado en la Caja Mágica en pleno partido. Nadal se da cuenta y paran el partido. Y al ver que no iban las asistencias se ha acercado a su box a decirle a su médico que fuera a atenderla… ???????????????????? Está en todo. pic.twitter.com/3Im8ugQaK3 — Pedro Fullana (@PedroFullanaSER) April 29, 2024

Quando però ha capito che l’assistenza non poteva arrivare in tempi brevi, è andato dal team presente nel suo box chiedendo di dire al suo medico di raggiungere il campo per prestare soccorso alla donna. La partita è poi ripresa senza più interruzioni. Nadal questo pomeriggio affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 31 del mondo.