Per prima cosa Francesco Acerbi ha dovuto fare le valige e tornare a casa: via dal ritiro della Nazionale del ct Luciano Spalletti, ufficialmente per non turbare “la serenità” del gruppo, ha spiegato la Figc. Ma gli insulti razzisti che Juan Jesus ha denunciato all’arbitro La Penna durante Inter-Napoli (“mi ha detto n***o“, ha spiegato il difensore al direttore di gara) potrebbero avere altre conseguenze per Acerbi. In palio non c’è solo la maglia azzurra, perché anche l’Inter vuole vederci chiaro: prima parlerà con il suo tesserato, poi deciderà come procedere. Anche in base alla decisione che verrà presa già domani – martedì 19 marzo – dal giudice sportivo.

Cosa rischia Acerbi

Dal punto di vista dei tempi, ci sono due strade possibili. Il giudice sportivo potrebbe decidere di sanzionare Acerbi già domani, ritenendo esaustivo quanto riportato dall’arbitro La Penna nel referto di gara. Oppure potrebbe scegliere di disporre un approfondimento di indagine da parte della Procura Figc, che in tal caso procederebbe probabilmente interrogando i due calciatori. Ma cosa rischia Acerbi? Fino a 10 giornate di squalifica. Questo è il massimo della pena prevista, che forse potrebbe essere ridotta grazie a quanto ha riferito Juan Jesus nel post partita: “Acerbi ha capito che è andato oltre con le parole e ha chiesto scusa“.