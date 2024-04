Tragedia per Francis Ngannou. Il lottatore di arti marziali miste, nonché pugile professionista, ha annunciato sui social network la prematura scomparsa del figlio Kobe di quindici mesi. Le cause del decesso non sono ancora chiare. Ngannou, ex campione dei pesi massimi Ufc, ha esternato pubblicamente il suo dolore: “Troppo presto per andarsene, ma è andato. Il mio piccolo bambino, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno di vita e di gioia. Ora giace senza vita. Ho urlato il suo nome ancora e ancora, ma non ha mai risposto”, scrive Ngannou nel post. “Ero la versione migliore di me stesso accanto a lui, e ora non ho idea di chi sono. La vita è così ingiusta da colpirci dove fa più male. Come si gestisce una cosa del genere? Come ci si può vivere? Per favore aiutatemi se avete un’idea, perché io non so veramente cosa fare e come affrontare questa cosa”, ha poi continuato chiedendo aiuto.

Fra i tanti messaggi di condoglianze, quello del noto fighter MMA Conor McGregor che ha scritto: “Assolutamente dispiaciuto nel leggere questo Francis! Posso solo immaginare il dolore che stai provando in ​​questo momento, mi dispiace così tanto sentire questa notizia. Prego che Dio abbia per lui il posto migliore e più sicuro in paradiso, finché non vi incontrerete di nuovo”.