Non è la trama di una serie tv. Eppure potrebbe sembrarlo. François Vérove era un noto serial killer francese per 35 anni in fuga dalle autorità. “Era” perché nel 2021, poco prima di sottoporsi a un test del Dna ordinato dal giudice, si è tolto la vita. L’ex poliziotto ha lasciato una lettera nella quale ha ammesso di “essere un grande criminale che ha commesso atti imperdonabili fino alla fine degli anni ’90” e ha parlato di una “forte rabbia”: “Ci sono stati momenti in cui non potevo sopportarla e così ho dovuto distruggere, infangare, uccidere qualche innocente”. Per anni introvabile, Vérove, detto “le Grêlé-il butterato”, era sospettato degli omicidi di Cécile Bloch, 11 anni, accoltellata e violentata il 5 maggio 1986, Gilles Politi, di 38 anni e Irmgard Mueller, di 20 anni, entrambi uccisi il 29 aprile 1987. Per 35 anni anni gli investigatori della Brigata Criminale di Parigi hanno seguito le sue tracce. Oggi il suo dna comparato con quello trovato sulle scene del crimine ha dato risultato positivo.

E oggi, come scrive Le Parisienne che riprende il settimanale Marianne, un’altra verità sul serial killer è venuta fuori. Nel libro Le Grêlé: Le tueur était un flic, la giornalista Patricia Tourancheau fa sapere che la moglie dell’ex poliziotto Vérove aveva parlato con gli investigatori di come il marito non cercasse di nascondrsi. Anzi, nel 2019, mentre era ancora uno degli uomini più ricercati di Francia, ha partecipato a un quiz televisivo popolarissimo, Tout le monde veut prendre sa place. “Diamo il benvenuto a (…) François (…) La Grande-Motte, poliziotto in pensione”, si sente dire alla voce fuoricampo del programma. Ed eccolo, tranquillo, rispondere alle domande del conduttore. Non ha vinto nulla, ma si è beffato di tutti andando in televisione da ricercato pluriomicida.