Un ragazzo di 28 anni ha condiviso la sua esperienza su Reddit, molti tabloid (tra cui l’immancabile Daily Mail) l’hanno ripresa, ed ecco che la faccenda è diventata virale. Come da ‘prassi’ della piattaforma, il 28enne è rimasto anonimo. Il racconto? Ha spiegato di essersi appena trasferito nella casa dei suoi sogni ma dopo poco sono iniziati dei problemi con la vicina: “Siamo sempre stati super amichevoli l’uno con l’altra, ma questo comportamento mi è sembrato davvero imbarazzante e un po’ passivo-aggressivo”. Cosa ha fatto la donna? Gli ha mandato dei messaggi con osservazioni sulla sua sua vita privata. Tutto è iniziato quando il ragazzo ha annunciato che non avrebbe partecipato a una riunione condominiale per via di un appuntamento. La vicina ha scritto: “Oh, ok, non preoccuparti. Ultimamente hai avuto molti appuntamenti con persone diverse”. La donna, che secondo il ragazzo dovrebbe avere circa la sua età, ha poi aggiunto: “Ho visto molte donne tornare a casa tua, e l’altro giorno stavo portando a spasso Milo e ti ho sentito fare sesso perché la finestra della tua camera da letto era aperta“. A quel punto la risposta di lui (su Reddit allega gli screenshot della conversazione): “Non sapevo che tenessi d’occhio la mia vita sentimentale, ma mi assicurerò che le mie finestre siano chiuse se faccio sesso stasera! Buona giornata”. Come hanno reagito i commentatori sempre pronti a dispensare pareri e consigli? “Ti vuole, fratello”, “Pensavo fosse un’anziana e curiosa signora ma ora che hai detto l’età mi viene in mente che forse ti corteggia”, “Sicuramente è interessata”. Per molti che pensano quindi a una specie di corteggiamento, altri hanno pregato il ragazzo di lasciare perdere per via del comportamento comunque “passivo-aggressivo” e delle complicazioni che potrebbero esserci se la storia non funziona.