“Prima si chiamava zo***la, ora digital creator? Definitevi con il vostro nome”, ha detto Karina Cascella in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha detto frasi scioccanti ed estreme eni confronti di alcune ragazze della Generazione Z che, a detta sua, cercherebbero di ‘imborghesire’ i contenuti promossi: “Sono proprio stufa di leggere queste stupidaggini, ‘creator’ e ‘digital creator’. Ma quando mai, ma che cosa. Il mestiere più vecchio del mondo fatto passare in una chiave moderna“, ha dichiarato Cascella.

“Perché dobbiamo far passare il messaggio che lavorano e si stancano. E basta con queste str****te. Voi fondamentalmente vi dovete mettere col c**o di fuori e abbassare una volta il costume di qua e una volta di là, alzare un po’ dietro, spostare un po’ davanti. Una generazione vergognosa, una generazione di escort“, ha aggiunto. E ancora: “Ragazze, dovete studiare e imparare un mestiere vero. Un lavoro che vi farà crescere e diventare donne indipendenti. Donne che si alzeranno al mattino e saranno fiere di ciò che vedranno riflesso allo specchio. Questa generazione è vergognosa e non ho paura di dirlo, a dir poco penosa. E a mia figlia lo dico ogni giorno della sua vita, affinché capisca bene cosa voglia fare da grande”, ha spiegato.

“Non si può andare avanti così. Siamo circondati da migliaia di ragazzine senza arte e ne parte e senza un briciolo di dignità, che sono la rovina di questa società e qualcuno dovrà pur dirlo prima o poi. Basta con questa superficialità. In questi casi mi vergogno di essere donna“, ha concluso Karina.