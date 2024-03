“Mia moglie è l’artista di casa”. Il principe William prova a scherzarci su. Dopo il disastroso errore di comunicazione con la foto ritoccata da Kate Middleton, è stato il marito a gettare acqua sul fuoco. Durante la visita ad un centro giovanile a Londra, William ha partecipato ad alcune attività dei ragazzi, tra cui una simpatica decorazione di biscotti. Mentre decorava amorevolmente dei dolcetti William ha voluto giocare con la pasticciona del Photoshop. “Mia moglie è l’artista“, ha sorriso il principe di fronte a fotografi e cronisti. L’erede al trono, figlio di Carlo III, ha voluto probabilmente far comprendere che in mezzo al polverone sollevato dai ritocchi fotografici malandrini della foto di famiglia, lui sta con Kate. Serenità che sprizza da tutti i pori, quella di William, tanto che nelle scorse ore è stato visto ad un evento pubblico per la consegna del un premio annuale in memoria di sua madre, lady Diana. Secondo quanto riportano i tabloid Harry ha partecipato da remoto collegandosi dopo che William se n’è andato.