Rocco Siffredi fa sesso orale al funerale della madre con un’amica 70enne della defunta? Non è andata proprio così. Come al solito la serie Supersex, reperibile dal 6 marzo su Netflix, si prende parecchie libertà rispetto alle vicende originali della vita della pornostar, spesso per tingerle di diabolica ed eterna colpa. Tra poche righe riporteremo cosa racconta Siffredi, ma intanto l’accadimento biografico sotto la lente di ingrandimento di molti curiosi è mostrato in una sequenza del sesto episodio della serie Netflix, Resurrezione dei corpi. Appena la folla di convenuti al funerale della madre di Siffredi, ad Ortona, si dirada, un’amica anziana della donna va a fare le condoglianze all’attore e mentre sono in piedi uno vicino all’altro, Siffredi le spinge la testa tra le gambe e la donna si abbassa.

Nell’inquadratura successiva la macchina da presa inquadra la donna di spalle e di nuca chinata sull’area pubica di Siffredi in piedi. Ma voilà con un tocco degno del parroco di Nuovo cinema paradiso ecco che in primo piano appare una croce, probabilmente in modalità lapide per un defunto nel camposanto. Croce che si frappone tra l’occhio dello spettatore e la fellatio che da questa croce viene in parte oscurata. Capirete che un conto è rimescolare visivamente, concettualmente e moralmente le carte così e un altro è riprodurre una fellatio nella sua naturale normalità. Il punto, però, è che quella fellatio oltre a non essere accaduta al cimitero, non è proprio accaduta in assoluto. “La signora aveva 70 anni. Nella serie viene raffigurata nel cimitero, durante il funerale, in realtà è successo il giorno dopo”, ha spiegato Siffredi durante un’intervista al podcast Passa dal BSMT.

“Io sto per andare via, l’amica di mia mamma mi chiama dalla finestra e mi invita a salire per salutarmi. Mi prende e mi fa sedere sulle sue gambe come un bambino. Mi ricordo che mi cullava e mi diceva ‘bambino mio, Rocco, ti ho tenuto tra le braccia, ti ho visto nascere, non piangere’. Mentre succedeva tutto questo lei aveva queste tettone in faccia a me, con le lacrime sul seno. Io mi ricordo che ero molto provato. Non so che mi è successo, non lo so. Mi sono alzato, avevo il ca**o durissimo. Mi sono alzato gliel’ho appoggiato sulle labbra, non in bocca come si vede nella serie. Non è stato fatto nessun pomp**o, niente. Ho fatto così e ho schizzato tutto in faccia”.