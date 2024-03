Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono ufficialmente separati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo oltre dieci anni insieme, tra cui tre di convivenza e sette di matrimonio, è giunta al termine la relazione tra l’attrice ed il procuratore sportivo, figlio dell’ex calciatore Lionello Manfredonia. La prima fase di rottura era stata confermata da Stella in un’intervista al settimanale Oggi, senza scendere troppo nei dettagli. Il motivo dell’allontanamento? Il (presunto) tradimento da parte del marito. “Ad agosto mi sono separata”, aveva detto Stella. “Evito di dire altro non solo per pudore mio personale, ma soprattutto per proteggere le mie creature – aveva aggiunto -. Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato moltissimo dolore“. Con Manfredonia? “Ora i rapporti tra di noi sono rispettosi. Guardo avanti pensando ai figli”, aveva rivelato.

La rottura è stata formalizzata dal tribunale civile di Roma con un decreto di separazione consensuale. L’accordo prevede la condivisione dell’affidamento del figlio Leonardo, nato nel novembre 2021, che rimarrà a vivere con la madre e la figlia Ginevra, avuta dalla precedente relazione di Stella con l’hair stylist Gabriele Gregorini, nella casa romana. Inoltre, Manfredonia dovrà versare un assegno di mantenimento mensile per il sostentamento dell’erede. Martina Stella ha spiegato di trovarsi in un periodo di riassestamento e di guardare avanti pensando ai suoi figli e al lavoro.