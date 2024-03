Loredana Bertè ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata nei giorni scorsi per dolori addominali. E’ stata lei stessa ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute con un post su X, dopo l’apprensione generata dal comunicato diramato ieri dal suo staff circa la necessità di “ulteriori accertamenti urgenti”. La cantante ha svelato di aver ricevuto una “terapia d’urto” e di aver iniziato una serie di esami e accertamenti che proseguirà a Milano, seguita dai medici competenti: “Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere“, ha scritto Bertè.

La decisione di spostare le date dei suoi concerti di Roma e Varese è stata presa con rammarico: “Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti,” ha spiegato la cantante, sottolineando le difficoltà fisiche che l’hanno costretta a questa scelta.

Nonostante le tutto, Bertè ha espresso soddisfazione per essere riuscita a onorare altri impegni meno gravosi: “Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute,” ha dichiarato, rivolgendosi ai suoi “Fenz” e invitandoli a seguirla nella prossima apparizione televisiva: “Ci vediamo venerdì in tv a The Voice Senior dove ho messo su un team pazzesco!”.