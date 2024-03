Tira una brutta aria per William, principe del Galles e futuro Re d’Inghilterra. Il Kate-Gate si sta trasformando in una patata bollente che gli sta bruciando le mani, nel suo fallimentare tentativo di dare una inverosimile idea di normalità. I media americani non hanno creduto alla versione ufficiale dello scandalo della foto di famiglia “manipolata” da Kate, che poi si è presa tutta la responsabilità dell’accaduto e adesso non perdonano. Il Washington Post ha pubblicato una vignetta firmata da Pia Guerra dove si vede il principe William in ginocchio, nascosto dietro alle tende, mentre regge con le mani un fantoccio di cartone con la sagoma di Kate che saluta dalla finestra mentre lui, con i fili, le muove il braccio. La presenza di forbici e pezzi di materiale lì accanto lasciano immaginare che sia stato lui stesso ad averlo ritagliato.

Un messaggio molto chiaro che fa il paio con un cambio di vento importante che si registra anche nel Regno Unito, con il Daily Mail che ha iniziato ad alzare la testa, prima con un titolo legato alla richiesta di avere lo scatto originale diffuso domenica scorsa, perchè “non siamo mica stupidi” e poi con la levata di scudi del suo redattore ed esperto di reali Richard Eden che, nell’ultimo episodio di “Palace Confidential” ha tuonato in difesa della Middleton giudicando “non da gentiluomo” l’atteggiamento di William che avrebbe gettato nel tritacarne la moglie facendole prendere tutta la responsabilità del caos generato da quella foto taroccata. Il futuro re “è comunque l’autore dichiarato di quello scatto” poi photoshoppato pesantemente al punto da essere rigettato dalle agenzie di stampa perché “manipolato”, ha sottolineato Eden aggiungendo che neanche il palazzo avrebbe difeso a sufficienza la donna messa sotto pressione dalle insistenti richieste di vederla, di avere una sua foto per avere rassicurazioni sul suo stato di salute.

In un verosimile gioco di omissioni e rimpalli, poi, tutto quello che “sfugge” alla stampa britannica, esplode senza censure in quella straniera. Gli Stati Uniti non hanno nessun timore reverenziale nei confronti di una corona dalla quale si sono emancipati da tempo e, nel famoso programma The Late Show andato in onda martedì notte, il comico Stephen Colbert ha dato voce a tutte le indiscrezioni che girano intorno alla “crisi matrimoniale” tra i principi del Galles che, per molti, sarebbe alla base della scomparsa di Kate. Colbert ha vuotato il sacco (“spill the tea”) con una tazza di tè in mano alternando accendo inglese ed americano per dire che tutto avrebbe avuto origine dall’arrivo di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley.

“Il regno – ha ironizzato – è in agitazione per la scomparsa di Kate Middleton; bene, gli investigatori di internet scommettono che la sua assenza potrebbe essere legata alla relazione (extraconiugale) del marito, e futuro re”. Da lì, un afflato di solidarietà per la “povera” principessa tradita e poi la rivelazione senza filtri: “Immagino che tutti sappiamo chi sia l’altra donna – ha aggiunto, per poi scherzare sul suo complicatissimo nome – ripetete con me: la marchesa di Cholmondeley”. Dopo aver scherzato sulla pronuncia impossibile di questo titolo, Colbert ha aggiunto dettagli ricordando che l’affaire tra William e Rose è sulle bocche di tutti dal 2019, ma su quel palco ormai, lei è diventata un gioco di parole che, tradotto, risulterebbe qualcosa come: “la banda marciante degli imbrogli”.

Citando proprio quanto riportato dai giornali dell’epoca, Colbert ha continuato: “Quando Kate affrontò il marito sulla questione, lui ci rise sopra minimizzando”, e qui il commento al vetriolo: “Sempre la miglior risposta quando tua moglie ti accusa di tradirla”. Sarah Rose Hanbury, come poi spiega nel The Late Show, “è una vecchia amica dei reali sposata con una caro amico di William”, infatti oggi vanta quel titolo nobiliare dopo le nozze con David Rocksavage.

“Più che il nome di un nobile britannico – ha scherzato Colbert – sembra un musicista dei Flinstones”. La questione nello show televisivo si è conclusa tra applausi e risate generali, ma nei fatti, ha solo dato voce a pettegolezzi che insistono da anni e oggi hanno preso più forza. Ciò che più insospettisce, in realtà, è la comparsa di un articolo “senza notizia” sull’Independent e poi un altro apparso sul Sun, che elogiava le doti di madre di tre figli e di ottima padrona di casa di Rose, pubblicato casualmente proprio nella giornata della festa della mamma, domenica scorsa. In quello stesso giorno usciva la foto taroccata di Kate con i bambini e, accidentalmente, senza l’anello nuziale al dito. Se due indizi fanno una prova…