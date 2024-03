“Che qualcuno faccia presupporre che il governo costruisce un ponte destinato a crollare è folle“. Matteo Salvini ha preteso di rispondere, nel corso del Question Time alla Camera, al deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, quando però il suo turno per la replica era esaurito e si era passati all’interrogazione successiva. Il riferimento fatto da Salvini va alle accuse di Bonelli, secondo cui per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina non è stata fatta alcuna prova sismica. Il leader della Lega è stato ripreso dal presidente di turno, Fabio Rampelli, e in Aula sono piovute le critiche dai banchi dell’opposizione. “Il campo largo è nervoso oggi” ha commentato Salvini a microfono aperto, esacerbando ulteriormente gli animi.