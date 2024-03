“Ma cosa gliene frega a lei Bianchina, del ritocco della foto di Kate?”. Corona (Mauro) difende la corona (inglese) e punzecchia l’amata Bianca Berlinguer. Durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, lo scrittore montanaro in collegamento dal suo solito studiolo da artigiano è intervenuto sulla vicenda della foto ritoccata dalla Middleton. “È solo gossip”, ha tagliato corto Corona. Di fronte ai rilanci della conduttrice, lo scrittore ha difeso la Middleton (“avrà una passione per le foto, ha aggiustato qualche riga e va bene così, ha fatto del male a qualcuno?” poi ha concluso ricordando che anche nel programma precedente Cartabianca si è parlato del fotoritocco reale: “Kate Middleton probabilmente non appare perché sarà smagrita, in difficoltà fisica? Ma queste sono pagliacciate indegne di un programma tv. Ma cosa gliene frega a lei, Bianchina?”.