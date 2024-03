“Siamo qua oggi per contestare la revisione del Codice della strada perché semplicemente non è una revisione che porta più sicurezza sulla strada, ma anzi ci fa fare un grandissimo passo indietro relativamente alle condizioni di sicurezza che si hanno. Più si va veloci e più le strade sono pericolose”. Lo ha detto Tommaso Dreina di Fridays for Future a Torino, durante un flash mob a Porta Nuova. “Ci siamo trovati qua oggi in questa mobilitazione che è iniziata già qualche giorno fa e che si è diffusa in tutta Italia. Sono più di 40 le città che, ognuna con diverse iniziative, sono scese in piazza, appunto con delle azioni, con dei presidi, con dei flash mob come quello di Torino a Porta Nuova, proprio per simboleggiare come tutte queste modifiche non vadano nella direzione di città più vivibili e più diretta alle persone”.