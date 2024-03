Si è lasciata cadere nell’Arno, buttandosi all’indietro, mentre era seduta su una balaustra del ponte Santa Trinità, il ponte più vicino al Ponte Vecchio. Una ragazza americana a Firenze per un viaggio d’istruzione è stata salvata grazie all’intervento dell’insegnante e di alcuni canottieri che si trovavano sul greto del fiume (nelle vicinanze si trova la sede della storica Canottieri Firenze). Il gruppo di salvataggio sono riusciti ad afferrare la giovane studentessa e a riportarla a riva. La ragazza è stata portata all’ospedale di Santa Maria Nuova per gli accertamenti, ma non è in pericolo di vita.