È morto il cantautore Eric Carmen, all’età di 74 anni. La star americana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries, per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il brano Hungry Eyes, colonna sonora del film Dirty Dancing (1987) con Jennifer Gray e Patrick Swayze. Altri grandi successi da solista includono All By Myself (1975), presente nell’iconica scena di apertura del film Il diario di Bridget Jones e successivamente interpretato da Celine Dion. Come cantautore Carmen ha scritto Almost Paradise dalla colonna sonora di Footloose, così come Never Gonna Fall In Love Again e Make Me Lose Control. La scomparsa è stata annunciata dalla moglie Amy in una nota sul sito del cantautore. “Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana. Gli ha dato una grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità per sempre”.

Il cantante, originario dell’Ohio, all’inizio degli anni ’70 ha co-fondato i Raspberries insieme a Jim Bonfanti e Wally Bryson, ai quali si è poi unito Dave Smalley. Il loro album di debutto, “Raspberries” fu pubblicato nel 1972, con brani che scalarono le classifiche, come Go All the Way. La canzone – descritta come avente i riff di chitarra degli Who e la voce dei Beatles – aveva testi suggestivi che erano troppo controversi per alcune stazioni radio statunitensi e britanniche, motivo per cui fu bandita dalla trasmissione in onda dalla BBC. La popolarità della canzone è aumentata nel 2014 quando è stata inclusa nella prima colonna sonora dei Guardiani della Galassia. La band si sciolse nel 1975 e Eric Carmen iniziò la carriera da solista, ottenendo successo nel movimento emergente del soft rock.

I suoi primi due singoli ebbero grande successo nel 1976: All by Myself – basato sul Concerto per pianoforte n. 2 di Sergei Rachmaninov – e Never Gonna Fall in Love Again, che si basava su una parte della Sinfonia n. 2 di Rachmaninov. Ha anche avuto successo con il suo contributo alla colonna sonora di Dirty Dancing, Hungry Eyes, che lo ha riportato in cima alle classifiche musicali nel 1987, raggiungendo il numero 4 sulla Billboard Hot 100. L’anno successivo il suo piano pop Make Me Lose Control ha avuto un successo simile, raggiungendo il numero 3.