Si parla spesso di crociere costose e dotate di tutti i confort ma lo youtuber Lucas Cruikshank ha pensato che ai suoi spettatori interessasse anche sapere come si sta se si prenotano due notti nella crociera più economica degli Stati Uniti. Così è partito assieme al suo amico Jacop e si è imbarcato sulla Margaritaville At Sea da Miami alle Bahamas. Totale spesa, extra compresi, 400 dollari, quindi 200 dollari al giorno tutto compreso (anche i drink illimitati), con camera con vista sull’oceano. I prezzi su questa nave partono da 25 dollari e su Tripadvisor le valutazioni vanno da “scarsa” ad un massimo di “media”.

“Margaritaville at Sea Paradise ha recensioni piuttosto basse, ma sappiamo tutti che le recensioni con una sola stessa sono spesso scritte da persone di cattivo umore che vogliono sfogarsi”, ha detto lo youtuber prima di partire. “In una recensione la nave è stata paragonata a un ‘hotel Super 8 galleggiante’, in un’altra c’è scritto che ‘la nave puzza di cac**'”. Lucas si è ritrovato in queste parole? “La struttura è stata rinnovata e non è così male. Nemmeno il cibo è così disgustoso come descritto nelle recensioni: ho mangiato in buffet davvero pessimi, questo potrei definirlo mediocre. Quando alla cabina, la nostra (la più costosa) non era male a parte un capello sul comodino e alcuni mobili danneggiati”. Insomma, per lo youtuber non è andata malissimo anche se ha tenuto a precisare che quando è sceso era molto “emozionato”: “Per due giorni si può fare”, le sue parole.