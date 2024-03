Chiara Ferragni non dà la sua versione direttamente. O meglio, lo fa sì, ma rispondendo al commento di una sua fan. Andiamo con ordine. L’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram alcuni scatti di se stessa. A un certo punto, tra i tanti, arriva un commento: “Stupenda ma Fede… Il tuo valore aggiunto“. Ed ecco che Ferragni stupisce, rispondendo in modo inequivocabile: “Purtroppo non è una scelta mia“. Sembra ‘una confessione’ sul fatto che la decisione di mettere la parola fine al matrimonio sia stata fatta dal rapper. Non solo. L’imprenditrice ha anche messo un cuore a un commento molto diretto: “Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere”. Insomma, due mosse che sono una dichiarazione. Sarà un nuovo errore di comunicazione? Chissà. Nei giorni scorsi Ferragni è andata a New York per prendersi una pausa. In molti hanno ipotizzato che il suo futuro potrebbe essere proprio negli Usa, per un periodo.Una scelta che potrebbe far calmare le agitatissime acque in cui l’influencer nuota da mesi.

