È morta una delle quattro persone rimaste ferite ieri sera dai colpi di pistola esplosi poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone. Il decesso è avvenuto sul marciapiedi all’ingresso del bar dove il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare il paziente ma senza successo. Non risultano gravi invece gli altri tre feriti, tutti portati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani.