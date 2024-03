Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi“, che torna in diretta sabato 9 marzo alle 21:25 per raccontare l’attualità del nostro Paese. Ospiti di Luca Sommi sono il giornalista e conduttore di “Report” (Rai3) Sigfrido Ranucci e l’ex magistrato del pool di Mani Pulite, Antonio Di Pietro. Sommi intervisterà anche l’editorialista del Corriere della Sera e scrittore Federico Rampini. Spazio fisso per il direttore editoriale de il Giornale Vittorio Feltri. Al centro del dibattito il racconto dell’attualità. Da una parte le elezioni in Abruzzo, di domenica 10 marzo, che rischiano di aprire una frattura nella maggioranza di governo dopo la sconfitta in Sardegna. Maggioranza già scossa dai fascicoli sul presunto “dossieraggio” che vede indagati a Perugia il pm antimafia Laudati e alcuni giornalisti dopo l’esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto. Guardando all’estero, si parlerà della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, del Recovery Fund delle armi e delle elezioni negli Stati Uniti dopo la conferma ufficiale dell’eleggibilità di Donald Trump. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, saranno presenti il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.