Sono passati ormai due anni da quando, nel marzo del 2022, Fedez si sottopose ad un delicato intervento chirurgico per asportare un tumore al pancreas. L’intervento chirurgico per rimuovere il cancro fu eseguito dal professore Massimo Falconi, direttore del Pancreas Translational and Clinical Research Center del San Raffaele di Milano, uno dei massimi esperti in questo campo: Falconi, oltre a essere un eminente medico chirurgo, ha vissuto personalmente le conseguenze devastanti del tumore al pancreas, avendo perso sua moglie, anche lei medico, a causa della stessa malattia.

È stato lui stesso a raccontarlo ora in un’intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato proprio dell’operazione a Fedez e ha ripercorso la sua esperienza professionale, sottolineando l’importanza di trasformare la disperazione in determinazione: “Ho capito che non si impara dai propri successi, ma dagli insuccessi”, ha confessato Falconi, rivelando la sua profonda motivazione a combattere contro questa malattia così difficile da trattare.

Quindi il professore ha ricordato quanto accaduto al rapper, spiegando come fu Gianluca Vialli a consigliare a Fedez di rivolgersi a lui per il trattamento: descrivendo il cantante, Falconi lo ha definito “esemplare, complice, motivato e anche fortunato”, dal momento che il tumore che lo aveva colpito era meno aggressivo e fortunatamente è stato scoperto in tempo. Ma ha colto anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivelando come Fedez abbia violato il loro accordo, che prevedeva il silenzio assoluto del rapper per 15 giorni, fino all’esito dell’esame istologico: “Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram”, ha rivelato Falconi.

Durante questo difficile periodo, Fedez ha potuto contare sul sostegno della moglie, Chiara Ferragni, che è stata al suo fianco in modo esemplare, incoraggiandolo e sostenendolo: il chirurgo ha ricordato con affetto la loro presenza, definendoli “una bella coppia” e augurando loro di ritrovarsi più uniti che mai dopo questa crisi. Oggi, Fedez è guarito e continua a essere seguito regolarmente dal professore Falconi per controlli periodici ogni sei mesi.