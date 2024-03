“I concorrenti hanno l’occasione di levarsi la maschera che hanno addosso nella loro vita quotidiana”. Parola del padrone di casa Costantino Della Gherardesca che all’Aeroporto di Milano Linate, con il nuovo inviato Fru dei The Jackal, ha presentato la nuova edizione – la terza su Sky – di “Pechino Express”. “Andiamo nel Vietnam del Nord, dove inizia il programma. – ha anticipato il conduttore – Posso dire che in Laos resiste il ritmo che ha preso il resto dell’Asia. Quindi viva il Laos! Sullo Sri Lanka, invece, ci saranno delle belle sorprese…”. L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia (in onda da stasera e per ogni giovedì in dieci puntate) si sviluppa lungo “La Rotta del Dragone” dalle regioni settentrionali del Vietnam al Laos e fino a concludere nello Sri Lanka.

Le coppie che compongono il cast sono: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche” e infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

Negli oltre 5.000 chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base ossia uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Il tragitto dei viaggiatori comincerà dalle regioni settentrionali del Vietnam fra le risaie verdi e le testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante. Poi la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos e infine gli scenari dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. Nel mezzo prove su prove e insidie non solo fisiche ma anche psicologiche. Chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express” e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.