“Siamo andati nel suo attico qua a Milano. Eravamo 5-6 ragazze, a un certo punto vedo che alcune ragazze spariscono, poi uno dei suoi amici sparisce. Io cercavo il bagno, vado e trovo 4 ragazze che stavano sniffando la cocaina insieme a lui. Quindi ho tagliato la corda“. Inizia così il recente servizio de Le Iene dal titolo “Ragazze immagine o escort?”. Da qui parte il racconto di alcune donne che hanno parlato di piccanti incontri con importanti personaggi dello spettacolo e dello sport conosciuti su un numeroso gruppo WhatsApp gestito da un PR che pubblica quotidianamente annunci “di lavoro”. Ma in realtà vengono pubblicati anche numeri personali di uomini facoltosi e famosi da poter contattare per ricevere dei “benefit“. Vengono spiegati tutti i dettagli: è necessario allegare una foto e il link del profilo Instagram. Per saperne di più, il programma di Italia Uno ha ingaggiato una complice. “Ha fatto tutto lui, è folle”, ha spiegato lei parlando di un calciatore con cui si era messa in contatto. E poi un “colloquio” con un manager che termina con: “Ti va se saliamo da me? Qua c’è troppa gente, dai andiamo 5 minuti. Ma come vuoi..” e così con produttori, imprenditori etc.

C’è chi tutto questo l’ha vissuto veramente, come Elisa che – intervistata da Le Iene – ha raccontato quanto segue: “Quattro anni fa mi ha contattato chiedendomi di uscire a Milano con dei personaggi e se mi sarebbe piaciuto diventare celebre sui social – le parole della giovane donna, che ha fatto alcune rivelazioni su questo famoso PR -. Vado a una di queste cene, noi non le paghiamo e il locale ci guadagna in termini di immagine. Una ragazza sa già che se va in quel ristorante riceve delle proposte economiche da parte di settantenni e ottantenni. Per esempio mi ha contattato un famoso attore dicendomi che il suo amico PR gli aveva detto di scrivermi”. E ancora: “Due anni fa avevo conosciuto un cantante italiano famoso anche a livello internazionale. Mi ha fatto accomodare in cucina, ho lasciato lì borsa e cucina, ha chiamato la sua ‘maggiordoma’ e mi ha palpeggiato per vedere che non avessi addosso telecamere nascoste o qualcosa. Poi mi sono accomodata, ma il cellulare non l’ho potuto toccare. All’inizio abbiamo parlato un po’ di musica ma poi ha sviato subito, chiedendomi se avessi OnlyFans e poi mi ha chiesto se potessi spogliarmi. Non me l’aspettavo perché è sposato. Mi ha proposto anche del denaro, 500 euro”. “Ma tu te lo immaginavi un po’?”, ha chiesto la Iena. Allora lei: “Sì, di un cantante sì perché si sa. Però di lui, sempre stato sposato, me lo aspettavo molto meno”.

Un altro famoso rapper è stato avvicinato da Elisa: “Lui mi aveva contattato su Instagram, e poi è andato subito sul lato economico. Diceva che voleva pagarmi, mi ha proposto 1000 euro”. Ma c’è anche il famoso imprenditore italiano di cui avevamo aperto l’articolo “In bagno c’era anche lui e un vecchietto mezzo fatto che cercava di provarci. Io sono scappata, mi ero anche spaventata. Ho ricevuto 150 euro come rimborso spese e mi aveva invitato per 3 o 4 giorni a Montecarlo. Ovviamente se ti invita sai che vuol far qualcosa ma avevo declinato perché non mi piaceva come persona. Si è offeso e ha iniziato a insultarmi”. Come lui anche un altro importante personaggio dello spettacolo: “È un personaggio controverso, io alla fine gli ho dato buca e lui mi ha mandato un vocale inca**ato. Mi aveva proposto un rapporto a pagamento. Perché lo fanno? Magari sono stanchi del matrimonio ma hanno un’immagine da proteggere, capito? Per riservatezza”. Infine un’altra donna, Gaia, ha parlato di un altro imprenditore molto ricco: “Io, facendo già la modella e lavorando per locali, cercavo qualcosa per arrotondare. Vedo un annuncio dove il PR proponeva di contattare una persona che mi avrebbe invitando ad alcuni eventi a Dubai. Io l’ho contattato, ho mandato le foto e mi ha chiesto di vedere il profilo Instagram. Mi avevano anche detto che avrebbe fatto regalini importanti, io in cambio pensavo di fare la ragazza immagine. Sono partita e quando sono arrivata mi ha fatto prendere da un driver ma quando l’ho conosciuto ho capito subito che voleva che stessi in camera con lui. Non voleva una ragazza immagine ma una escort. Potevo intuirlo però non me l’aveva detto, allora ho rifiutato. Quindi ho preso e me ne sono andata pagandomi il volo di ritorno”.

Che ne è stato dell’attrice de Le Iene? Una complice del programma è riuscita ad essere invitata per una cena sushi. Sale sul van e l’autista spiega: “Io porto tanto escort, per cui devo mantenere una certa privacy”. Una volta entrata, la ragazza si trova al tavolo con lui e altre donne. Una di loro va al bagno e la complice de Le Iene la segue e le domanda qualcosa di più sulle cene. Lei risponde così: “In realtà non faccio queste cene da tanto. Lui paga le ragazze nel momento in cui è ubriaco. 1.000 euro te li dà, ma devi trattare”. Tornata al tavolo, l’imprenditore subito chiede di organizzare una serata da lui. Quando lei risponde di avere il ciclo, lui allora chiede: “Mi fai sentire il seno?”. Lei rifiuta e lui sbotta: “Hai fatto una cosa bruttissima. Ecco perché siete malate voi donne, state su OnlyFans e poi siete delle ipocrite. Questo è il mio pensiero ed è un pensiero giusto”. Dialoghi raccapriccianti.