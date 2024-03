Disavventura per Alice Campello. L’influencer, che lo scorso cinque marzo ha compiuto 29 anni, è stata vittima di aggressione verbale da parte di un passante mentre stava passeggiando con i figli Alessandro e Leonardo, gemelli nati nel 2018 dalla storia d’amore con Alvaro Morata. Il motivo dell’attacco? La maglia della Juventus indossata dai due bambini. Dal 2022, il calciatore spagnolo milita nell’Atletico Madrid, ma i suoi gol hanno trascinato i bianconeri per ben due stagioni e i piccoli hanno conservato la passione per il club torinese.

A raccontare l’accaduto la stessa Campello in uno sfogo sul suo profilo Instagram, dove vanta 3,4 milioni di follower: “Per colpa di questo tipo di persone a volte non usciamo di casa tranquillamente con i nostri figli. Ha iniziato a insultare i bambini perché tifano un’altra squadra – ha scritto in una storia, pubblicando un’immagine del signore ripreso di spalle – Mi sembra allucinante che un uomo inizi a gridare verso dei bambini e una donna”. E ancora: “Mi dispiace non aver fotografato la sua faccia, per fargli provare vergogna”, ha proseguito. L’influencer veneta ha poi sottolineato il ripetersi ciclico di questi episodi spiacevoli: “Purtroppo non è la prima volta che succede, però a partire da oggi inizierò a caricare anche i volti, in modo che si vergognino davanti a tanta gente”, ha concluso dura.

Nel passato, Campello aveva già dovuto affrontare insulti e minacce da parte dei tifosi. Un esempio, in occasione della semifinale degli scorsi europei tra Italia e Spagna. Allora, aveva denunciato le offese ricevute da alcuni sostenitori azzurri dopo la rete del marito con la sua nazionale, pubblicando gli screenshot sui social. “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’, ma di ignoranza – aveva tuonato –. Penso però che se fosse successo a una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni”. Cinque anni fa, inoltre, aveva segnalato un hater che, su Instagram, aveva minacciato i figli scrivendole in privato.