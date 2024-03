Facebook, Instagram e Whatsapp down? Un problema al “gate di autenticazione”. Ne è sicuro Stefano Fratepietro, esperto di cyber security. Intervistato da La7 Fratepietro si è espresso sul down che ha coinvolto i servizi Meta per un paio d’ore durante la giornata di martedì 5 marzo. “Secondo quanto si può apprendere dallo status dei servizi di Meta sembrerebbe essere stato un problema sul “gate di autenticazione”, cioè quel punto dove tutti gli utenti effettuano il riconoscimento l’autenticazione per le piattaforme Facebook, Instagram e Trends”, ha spiegato l’esperto. Quindi nessun attacco hacker, ma una questione esclusivamente tecnica.

“Il risultato è stato che non funzionando più questo gate di autenticazione l’utente ha percepito una disconnessione oppure semplicemente una non raggiungibilità del servizio che è sempre quanto riportato sulla pagina ufficiale di meta status sembrerebbe essere risolto come un’anomalia tecnica”, ha concluso Fratepietro. Del resto a centinaia di migliaia di utenti durante il blocco sono giunte in mail delle credenziali di nuovi accessi, anche se i propri profili social hanno comunque continuato ad essere accessibili con le vecchie credenziali. C’è comunque chi non ha mancato di ironizzare, anzi proprio sfotticchiare. Elon Musk, patron di X/Twitter, ha voluto punzecchiare i colleghi postando un’immagine dei pinguini di Madagascar in riga con gli stemmi di Instagram, Facebook e Whtasapp agli ordini del generale X.