Barbara D’Urso non sarà un volto Rai. “L’azienda esclude qualsiasi suo coinvolgimento nei prossimi palinsesti”, ha appreso da fonti qualificate l’agenzia LaPresse. Una notizia rilanciata poco dopo anche dall’agenzia Ansa: “E’ escluso il suo ritorno in Rai”, anche in questo caso con notizie in arrivo da Viale Mazzini. Il sito DavideMaggio.it aveva ipotizzato per lei la guida di un progetto in stile “Carramba che sorpresa” nel sabato sera di Rai1, Tvblog, smentendo questa ipotesi, aveva accennato al suo arrivo nel pomeriggio del sabato. Voci rimbalzate dopo l’ospitata nell’ultima puntata di “Domenica In“, un ritratto personale ma con riferimenti molto duri nei confronti di Mediaset: “Ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, la modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita, da un altro luogo. Sono stata sedici anni in diretta tutti i giorni, ho dato tantissimo all’azienda. Ci sono sempre stata, giorno e notte, anche durante il Covid”, ha spiegato la conduttrice napoletana. E ha definito terribile il modo “in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse perché c’è ancora. Io l’ho saputo un giorno a caso e nessuno mi ha spiegato perché: ma oggi è una festa e non mi va di parlarne. Il dolore è ancora qua”, ha aggiunto D’Urso in diretta su Rai1.

Nel corso dell’intervista ha lanciato una nuova stoccatina, seppur senza pronunciare nomi, a Canale 5 e ai vertici dell’azienda: “Forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che a me non piacevano. Agli occhi degli altri passava il messaggio ‘la D’Urso ha fatto questo?… ma non era sempre così. Forse avrei dovuto dire più no sul lavoro e forse un po’ ribellarmi… e non parlo di una cosa specifica. Questo mi dispiace molto, ma non me lo rimprovero, dico solo che non ricapiterà più. Come vedo il futuro? Io lo vedo sempre bellissimo. Metto tutte le energie perché lo sia”. Il “caso D’Urso”, se così si può definire, favorisce un’altra smentita, quella di Flavio Briatore, rilanciata anche sui profili social, relativa a rumors riportati dal sito Dagospia: “In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l’imprenditore Flavio Briatore – si legge in una nota dell’ufficio stampa del gruppo Majestas – smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D’Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva”.