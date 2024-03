Il Papa non si è ancora ripreso completamente dall’influenza. Nonostante il clima umido e il tempo ancora incerto, Papa Francesco nella mattina di mercoledì 6 marzo, avvolto in un cappotto bianco, è tornato in piazza S. Pietro per l’udienza generale. Ma anche questa mattina, come sabato scorso, Francesco ha affidato la lettura della catechesi ad un suo collaboratore spiegando di essere ancora ”raffreddato”. Ha letto solo poche parole in occasione dei saluti ai fedeli di lingua italiana facendo un nuovo appello per la pace. A bordo della papamobile Francesco ha comunque fatto un bagno di folla tra i fedeli facendo salire a bordo quattro bambini, come da consuetudine nelle udienze in piazza.

Già sabato scorso, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario, il Papa ha fatto leggere il discorso ad un collaboratore spiegando di non riuscire a leggere bene a causa della “bronchite”. Alcuni giorni dopo si è anche sottoposto a una visita di controllo al Gemelli. Bergoglio del resto ha avuto diversi acciacchi fisici negli ultimi mesi. Anche a inizio gennaio aveva dovuto interrompere un suo discorso durante un’udienza a causa della bronchite. Un riacutizzarsi del malanno di cui aveva sofferto tra fine novembre e inizio dicembre costringendolo a cancellare alcune udienze e a rinunciare alla partecipazione alla Cop28 di Dubai. Nell’ultimo anno, insomma, la salute di Francesco lo ha obbligato a rinunce, ricoveri e interventi.