Una “visita lampo” dopo non aver letto la catechesi in udienza perché “un po’ raffreddato”. Papa Francesco è stato sottoposto a un consulto medico nelle scorse ore all’ospedale Gemelli dell’Isola Tiberina. Bergoglio, nei giorni scorsi, ha sofferto di una lieve forma influenzale che lo ha costretto in mattinata a far leggere la catechesi a monsignor Filippo Ciampanelli dicendo di essere “ancora un po’ raffreddato”. Dopo la visita al Gemelli, dove è arrivato a bordo di una 500 bianca, il pontefice ha già fatto ritorno in Vaticano. Non si conoscono al momento i motivi degli “accertamenti diagnostici”, confermati dalla Santa Sede.

Bergoglio ha avuto diversi acciacchi fisici di recente. A inizio gennaio aveva dovuto interrompere un suo discorso durante un’udienza a causa della bronchite. Un riacutizzarsi del malanno di cui aveva sofferto tra fine novembre e inizio dicembre costringendolo a cancellare alcune udienze e a rinunciare alla partecipazione alla Cop28 di Dubai. Nell’ultimo anno, la salute di Francesco lo ha obbligato a rinunce, ricoveri e interventi.

Il pontefice soffre di un dolore al ginocchio che spesso lo spinge a camminare con l’ausilio di un bastone o in sedia a rotelle. A giugno venne inoltre ricoverato e operato al policlinico Gemelli per un’ernia all’addome. Si era trattato del secondo ricovero nel 2023, visto che a marzo era già stato trasportato in ospedale per una polmonite. Tra il 2019 e il 2021, invece, il Papa, oggi 87enne, era stato operato invece per la cataratta e a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon.