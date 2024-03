È stato condannato a otto anni e otto mesi di carcere il più giovane autore dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, avvenuto il 7 luglio scorso ai danni di una 19enne. Il ragazzo – unico tra i partecipanti alla violenza a non aver compiuto 18 anni all’epoca dei fatti – è stato processato con rito abbreviato davanti al gup del Tribunale per i minorenni: il pm aveva chiesto otto anni. Anche gli altri sei presunti stupratori, tutti maggiorenni, hanno chiesto l’abbreviato: il giudizio inizierà ad aprile.

Il minorenne condannato era stato arrestato ad agosto e sottoposto a custodia cautelare in carcere: dopo aver ammesso le proprie responsabilità davanti al gip, era stato affidato a una comunità. Dopo appena tre giorni, però, era tornato in cella per aver pubblicato su TikTok una serie di video nei quali si vantava di aver ricevuto messaggi da numerose “fan”. Nel suo cellulare era stata trovata anche una chat, risalente al giorno successivo allo stupro, nella quale parlava dell’accaduto in modo divertito, compiacendosi con gli altri accusati.