Una donna di Zevio, in provincia di Verona, è stata arrestata nella notte di domenica scorsa con l’accusa di tentato omicidio. La 34enne, artista circense di origini romene, avrebbe tentato di uccidere l’attuale compagno in almeno tre occasioni nel giro di pochi minuti. Secondo il racconto dell’uomo, la prima aggressione sarebbe avvenuta mentre era nel letto, in fase di dormiveglia: la donna lo avrebbe colpito con un coltello da cucina al collo e al naso, prima che la vittime riuscisse a disarmarla. Il secondo attacco invece, sarebbe avvenuto in soggiorno con una seconda arma da taglio. Dopo essere stata disarmata nuovamente, la donna poi avrebbe preso il compagno per il collo e lo avrebbe scaraventato contro una bicicletta. Attimi terribili descritti nel capo d’accusa: “I tre tentativi di uccidere il partner non sono riusciti per la reazione della parte offesa”.

I carabinieri giunti sul posto hanno raccolto la testimonianza dell’uomo, anche lui originario della Romania, e arrestato la donna che, secondo il pubblico ministero, avrebbe agito “sotto l’azione di sostanze stupefacenti, come cocaina e benzodiazepine”, con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato “in quanto commesso per futili motivi”. Il 34enne ha riportato ferite lievi e superficiali: in ospedale gli è stata data una prognosi di quattro giorni. Uno dei carabinieri intervenuti sul posto, aggredito anche lui dalla donna, ha invece rimediato una prognosi di otto giorni.

Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda. Come racconta il Corriere della Sera, lo scorso ottobre la donna aveva denunciato sui social le violenze subite dal precedente fidanzato, pubblicando le foto che mostravano i segni delle botte ricevute. “Guardate in che stato mi ha ridotto”, scriveva su Facebook soltanto qualche mese fa. Adesso la donna è passata dall’essere vittima dell’ex all’arresto per il tentato omicidio del nuovo compagno avvenuto nella loro abitazione di Verona. I rapporti tra i due, sempre secondo quanto riporta il Corriere, negli ultimi due mesi erano diventati tesi, ma soltanto ulteriori indagini potranno chiarire i punti oscuri di questa vicenda. I vicini avrebbero sentito i frequenti litigi della coppia e le richieste d’aiuto della donna, che adesso attende l’udienza di convalida.