Le urla “duce, duce” nel luogo dove è nato il nazismo. È l’antipasto della partita di Champions League in programma oggi a Monaco tra Bayern e Lazio. Protagonisti proprio alcuni tifosi biancocelesti, che nella notte tra lunedì e martedì si sono radunati nello storico birrificio Hofbräuhaus, dove appunto Adolf Hitler enunciò nel 1920 i 25 punti programmatici del suo partito nazionalsocialista.

Tra boccali di birra e cori da stadio a sostegno della Lazio, ripresi da diversi smartphone, ad un certo punto è partito anche il “Siamo gli ultras della Lazio”, che si è chiuso come di consueto con il grido “duce” accompagnato anche da alcuni saluti romani. Tutto ripreso e diventato subito virale nelle chat. Mentre è evidente dalle immagini lo stupore degli altri clienti presenti nella birreria fondata nel 1589 dal duca Guglielmo V e diventata tristemente nota per il suo legame con Hitler, che dalla Hofbräuhaus organizzò il Putsch di Monaco, il fallito colpo di Stato del 1923.

I tifosi della Lazio avevano d’altronde avvertito già tutti durante la partita d’andata, quando all’Olimpico era stato esposto lo striscione: “L’unica cosa che vi invidiamo: la birreria”. “L’episodio in questione ha riguardato una piccola parte della tifoseria arrivata qui in Germania”, ha dichiarato a La Stampa un tifoso biancoceleste. L’attenzione all’Allianz Arena è massima, per una sfida delicata fuori e dentro il campo: la Lazio parte dall’1-0 e spera in una storica qualificazione ai quarti di Champions.